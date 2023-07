Cor Bo – Bologna scatenato, Motta felice

La coppia Di Vaio-Sartori continua ad aggredire il mercato e ci sono sensibili avvicinamenti a Frode Ballo Touré, terzino sinistro in uscita dal Milan. Non convocato per la tournée in Usa, il milanista potrebbe arrivare a Bologna in prestito con diritto di riscatto. Sartori prova a strapparlo con una formula poco onerosa per non alterare ulteriormente le casse dopo i riscatti di Posch e Moro e gli acquisti di El Azzouzi e Beukema. Su Ballo Touré c'è anche il Crystal Palace e tutto si gioca, anche, sulla scelta del ragazzo. Aperta la porta anche a Bernardeschi. La trattativa avanza anche se è difficile e molto, quasi tutto, dipenderà dal calciatore che a Toronto percepisce un ingaggio da quasi 5 milioni e qui dovrebbe accontentarsi di 2. A Motta non dispiacerebbe averlo ma tempistiche non ce ne sono, potrebbe chiudersi in pochi giorni oppure ad agosto inoltrato o anche non chiudersi mai.