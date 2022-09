Cor Bo – Bologna e Mihajlovic pronti all’addio: in pole Ranieri

Il ciclo di Mihajlovic pare destinato alla conclusione e il match di La Spezia non ha fatto altro che alimentare la sfiducia della dirigenza nei confronti del tecnico. La giornata di ieri è stata di fitte riunioni al Niccolò Galli e la volontà di cambiare è definita dai contatti che il club ha avuto con possibili successori del serbo. I più papabili sono Claudio Ranieri e Roberto De Zerbi, con il primo in pole. Mihajlovic ieri non era presente per controlli medici e poi è rientrato a Roma, sarà a Bologna solo giovedì e un giorno dopo la ripresa degli allenamenti fissata per domani: il serbo non ha nessuna intenzione di dimettersi e questo rappresenta un freno alle valutazioni del Bologna perché qualche papabile candidato non vorrebbe subentrare a un esonero. Per il Corriere di Bologna, però, la strada sembra spianata e le possibilità che Sinisa sia in panchina per il derby dell'Appennino sono basse, quasi nulle.