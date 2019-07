“Una decina di quelli presenti a Castelrotto non farà parte del Bologna all’avvio della stagione: vendere è più difficile che comprare. Al momento la campagna acquisti non è all’altezza dell’Europa. Poi ci sono diversi casi in sospeso: Pulgar, Santander, Skov Olsen. Quest’ultimo sembra uno dei più grandi pensatori della storia. Gabbiadini? Come giocatore è migliore di Santander, ma è meno bomber. Helander? Grande operazione di Bigon venderlo a 5 milioni di euro”.

