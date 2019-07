Civolani: “La strategia di mercato di Sabatini è chiara”

“Ad oggi il mercato in entrata del Bologna, esclusi i riscatti, dice Bani, Schouden e Denswil per un totale di 12,5 milioni di euro. La strategia di Saputo e Sabatini è molto chiara: la scelta non è quella di prendere un top da 25 e uno scarsone da 1, ma 4 buoni giocatori a buon prezzo. I nuovi verranno valutati. Se non saranno all’altezza, dovremo dire che Sabatini ha fatto un cattivo mercato. Dipende anche da chi esce: se si ottengono ad esempio 25 dalla Cina per Santander, allora la spesa che si può fare diventa maggiore. Bisogna stare composti”.

Scheda 1 di 3