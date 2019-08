CdB – L’ultima ipotesi è Tameze del Nizza

A due soli giorni dall’esordio in campionato contro l’Hellas Verona, il Bologna naviga ancora in alto mare per quel che riguarda il sostituto di Pulgar. Tantissimi i nomi sondati a centrocampo: tra quelli che sono stati abbandonati – Dominguez ed Hendrix su tutti – e quelli che continuano ad essere seguiti con attenzione, ne fuoriescono costantemente di nuovi. Secondo il “Corriere di Bologna”, uno degli ultimi profili è quello di Adrien Tameze, mediano camerunese – ma col passaporto francese – di proprietà del Nizza.

Fino a qualche ora fa, il classe 1994 era molto vicino allo Spartak Mosca: il Nizza aveva accettato l’offerta complessiva di 12 milioni di euro da parte dei russi, ma il ragazzo ha rifiutato 2 milioni netti a stagione per rimanere a giocare in uno dei principali campionati europei, tra cui appunto figura anche la Serie A. Tameze ha dunque aperto al suo trasferimento in Italia, ed il club francese sembrerebbe d’accordo. La cifra è però sempre quella: non al di sotto di 10 milioni di euro. Il Bologna ha quei soldi da spendere per un profilo comunitario, e non è da escludere che nei prossimi giorni decida di affondare il colpo. L’ostacolo principale sembra essere solo la concorrenza, che al momento risponde al nome di ‘Atalanta‘. Se l’ipotesi non dovesse andare in porto, i rossoblu vireranno tutto su Kranevitter, il centrocampista che meno convince la dirigenza ma che è anche il più facile da acquistare.