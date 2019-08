CdB – Falcinelli in partenza

Dopo lunghe trattative e attese, Diego Falcinelli sembra finalmente pronto a lasciare Bologna. Il club gliel’ha fatto capire molto chiaramente non convocandolo – dopo il Villarreal – nemmeno per la partita di Coppa Italia contro il Pisa, in programma questa sera all’Arena Garibaldi. L’attaccate non fa da tempo più parte del progetto tecnico di Mihajlovic, che può già contare su Palacio, Destro e Santander.

Rimane in ascolto l’Hellas Verona, che però non sembra del tutto convinto. Ecco quindi che gli spiragli più concreti sembrano provenire dalla Serie B. Su Falcinelli c’è da qualche giorno molto forte il Crotone, che sta seriamente valutando il ritorno del centravanti. Il terreno è stato però sondato anche dal Frosinone, deciso a voler risalire subito in Serie A. I ogni caso, il Bologna sarà costretto a fare la sua parte fino alla fine. Lo stipendio del ragazzo raggiunge infatti quota 900.000 euro annui, sicuramente fuori budget per la serie cadetta: i rossoblu dovranno pagarne almeno la metà.

Fonte: Corriere di Bologna