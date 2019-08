CdB – Saluta Falletti: andrà in prestito al Club Tijuana

Il mercato del Bologna è ancora apertissimo, sia in entrata che in uscita. Negli ultimi giorni la priorità del club è stata vendere. Dopo gli addii di Pulgar, Nagy e Donsah, saluta l’Emilia anche Cesar Falletti. Come riporta il “Corriere di Bologna”, Falletti si trasferirà al Club Tijuana. Il trequartista uruguaiano andrà in prestito annuale in Messico, dove volerà oggi per la firma del contratto. La sua nuova squadra ha battuto la concorrenza di altre formazioni italiane di Serie B e di alcune squadre belghe. Salvo imprevisti, dunque, il classe 1992 saluta Bologna per una nuova avventura.