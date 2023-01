Carlino – Visita in Grecia per sbloccare Reabciuk

Ad Atene per trovare l'accordo con l'Olympiakos

Oleg Reabciuk rimane il primo obiettivo per la fascia sinistra. Il terzino moldavo dell'Olympiakos piace molto a Sartori e Di Vaio, che stanno organizzando un viaggio in Grecia per cercare di impostare una trattativa con il club ateniese.