Carlino – Un filo di Scozia rossoblù: piace Campbell

Il nome nuovo del mercato rossoblù è Josh Campbell, 23enne in forma all'Hibernian e reduce da una stagione, fino a qui, da 9 reti e 5 assist. Centrocampista e con un percorso simile a Ferguson, Campbell ha già esordito in nazionale Under 21 ma non in quella maggiore e può essere un obiettivo sensibile per il Bologna in un reparto che rischia di essere ristrutturato con Medel in scadenza e Dominguez a rischio cessione se non rinnoverà il contratto. E Ferguson? Il Bologna lo vuole assolutamente trattenere e i dirigenti sono al lavoro per adeguare il suo contratto.