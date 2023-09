Carlino – Turchia anche su Van Hooijdonk, ma resterà

Con le trattazioni che in quel campionato chiudono a metà settembre c'è ancora modo per assaltare il mercato europeo. Vale per Moro, ma anche per Sydney Van Hooijdonk. Strana l'estate della punta olandese che veniva da una importante doppia cifra in Olanda, ma Thiago Motta lo ha escluso da Valles e dal ritiro in Olanda mentre il mercato è rimasto abbastanza tiepido non producendo l'offerta giusta per una cessione. Così è rimasto e con l'uscita di Arnautovic avrà i galloni di vice Zirkzee. Di fatto Motta dovrà reinserirlo. Non sono andate a buon fine le richieste last minute di Fulham e Wolverhampton, così si è palesata la Turchia nella ultime ore ma gli interessamenti sono stati rispediti al mittente. Ora la palla tocca a Sydney che dovrà dimostrare di poter conquistarsi la fiducia del tecnico, ben sapendo che il titolare è il connazionale Joshua e come prima alternativa, in caso di sostituzione, potrebbe esserci l'idea di un falso nove. Poi a gennaio si vedrà.