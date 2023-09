Carlino – Tifosi da record, oltre i 25.000 contro il Napoli

Forte è l'entusiasmo dei tifosi rossoblù alle porte del match di domenica al Dall'Ara contro il Napoli , in quanto saranno presenti in più di 25.000, per numeri che rappresentano un record di presenze allo stadio per le partite casalinghe del Bologna.

Rispetto alla passata stagione, infatti, secondo i dati riportati dal Carlino, lo stadio Dall'Ara avrebbe segnato un aumento di 4.196 tifosi presenti di media, superando i 22.314 del 2022-2023. Questi dati sono soprattutto figli della strepitosa affluenza nel match contro il Milan, con i suoi 30.203 presenti allo stadio per la prima di campionato dei rossoblù. Al momento il Bologna si ritrova al decimo posto delle squadre con più tifosi presenti allo stadio durante i match casalinghi, tenendo però in considerazione il fatto che il Dall'Ara non abbia la capienza degli stadi delle big o anche solo del Ferraris di Genova, del Franchi di Firenze e del Via del Mare di Lecce. Inoltre, i 4.196 tifosi di media in più rispetto alla passata stagione nei match in casa rappresentano il dato più alto della Serie A, seguito solo dal Lecce con i suoi 3799 medi in più. Ciò conferma ulteriormente il forte entusiasmo della tifoseria nei confronti della squadra di Thiago Motta.