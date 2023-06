Carlino – Scariolo parla con i Raptors in NBA, ma la Virtus non ne soffrirà

Sarebbe il primo italiano a ricoprire un ruolo simile, se non il primo europeo. Ma Sergio Scariolo può farlo, dimostrando ottimamente il suo rendimento nel basket di altissimi livelli. Sia con la Virtus sia con la selezione nazionale spagnola: il doppio impegno non ha mai minimamente sporcato il suo lavoro a Bologna. Per questo le V nere non sono preoccupate di una sua possibile distrazione per l'appuntamento con Milano. Scariolo a parte, il futuro del club del presidente Zanetti è già in allestimento. Ci sarà la conferma di Jordan Mickey, ripreso a viaggiare sui livelli che non permettono allusioni scettiche, insieme a quella di Daniel Hackett, Alessandro Pajola, Toko Shengelia e Semi Ojeleye. Il nome più in voga? Ousmane Diop, centro di Sassari. Operazione non semplicissima poiché bisognerebbe versare un buyput nelle casse della Dinamo, e con i parametri stringenti del Fair Play Finanziario non è facile.