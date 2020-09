Carlino – Santander con le valigie

Fare cassa per provare ad alzare l’offerta alla Dinamo Kiev per Vladyslav Supryaga. Il Bologna cerca un piccolo tesoretto dal mercato e l’indiziato, vista la richiesta di Mihajlovic di prendere una punta, è Federico Santander.

Il paraguaiano non rientra più nei piani tecnici di Mihajlovic che ha Rodrigo Palacio e cerca sul mercato ‘un Palacio più giovane’, che sarebbe Supryaga. Con il ropero si potrebbero incassare 3-4 milioni di euro ma deve arrivare l’offerta giusta sia al Bologna che a lui. Secondo il Resto del Carlino si è avvicinato lo Spezia neo promosso che lo prenderebbe in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, con una parte dell’ingaggio pagata dal Bologna. Santander sarebbe propenso ad accettare la destinazione.