Carlino – Santander chiede una chance

E’ l’indiziato numero uno a partire se arrivasse Supryaga, ma sta provando a convincere tutti.

Federico Santander non rientra nei piani di Sinisa Mihajlovic e non è la punta ideale per il gioco del Bologna, Palacio e Barrow sono titolari inamovibili, ma lui non molla. El ropero è entrato bene a San Siro contro il Milan con un paio di giocate importanti, tra cui un palo, e forse è stato il più pericoloso della truppa. Un piccolo passo avanti ma il giocatore resta sul mercato se il Bologna chiudesse con Supryaga. Lo vuole lo Spezia, prestito e obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma Santander potrebbe anche restare se l’ucraino non sbarcherà a Casteldebole. Insomma, da Casteldebole, come riporta il Carlino, trapela questa strategia: o arriva Supryaga o resta Santander.