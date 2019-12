Carlino – Sabatini e Mihajlovic a lavoro per gennaio

Ci avevano creduto i tifosi del Bologna ma alla fine sembra proprio che la telenovela Ibrahimovic si risolva con un suo ritorno a Milano, sponda Milan. Dopo l’annuncio di Sabatini che ha di fatto messo fine al possibile colpo di mercato, il Bologna sembra comunque essere molto attento a quelli che con tutta probabilità saranno i nuovi arrivi di gennaio. Non è un segreto infatti l’ormai imminente firma di Dominguez, centrocampista scuola Velez vero e proprio pupillo di Sabatini. Il giovane nei prossimi giorni sarà in città per la firma del contratto ma non sembra essere l’unico colpo della società.

Il resto del Carlino scrive infatti di Mihajlovic e Sabatini pronti a studiare al meglio le possibili strategie di mercato per migliorare una rosa carente soprattutto dal punto di vista difensivo. Il DS ha inoltre dichiarato che l’obiettivo primario è quello di fare colpi mirati e intelligenti che non comportino uno sforzo economico importante per il presidente visto l’impegno non indifferente nella sessione estiva. Infine anche un messaggio a tutto l’ambiente rossoblu, che ha visto respirare aria di negatività dopo la sconfitta contro il Milan: “Vi chiederei di essere magnanimi con la squadra e con chi lavora per rendere grande il Bologna, fidatevi di me perché voglio rendervi felici”.