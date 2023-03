Carlino – Piace anche Vasic del Padova

Piace un mediano in Serie C

Non solo attaccanti. Il Bologna di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio è segnalato anche sulle tracce di Aliosa Vasic , 20 anni del Padova in Serie C.

Il centrocampista è nato in Italia a Camposampiero in Veneto, ma ha, come si evince dal cognome, origini bosniache. Il suo cartellino è del Padova ed è uno dei giovani emergenti del campionato di Serie C dopo un campionato da 6 gol 2 assist in 31 presenze. Da mediano sono numeri ottimi che possono disegnare un futuro ai piani più alti. Su di lui, oltre al Bologna di Sartori, ci sarebbero anche l'Atalanta, la Fiorentina e il Sassuolo. Si preannuncia una asta estiva per prenderlo.