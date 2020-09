Carlino – Per Supryaga serve un rilancio

Secondo il Resto del Carlino la pista Vladyslav Supryaga è ancora viva per il Bologna dopo il passaggio del turno della Dinamo Kiev, ma si è fatta più complicata.

L’attaccante ucraino è disponibile a trasferirsi a Bologna, la sua idea è cimentarsi con un campionato più competitivo e il club rossoblù ha proposto un quinquennale a 500 mila euro a stagione. Ma a fare voce da mercante è la Dinamo Kiev che non accetta un prestito con obbligo di riscatto – questa l’offerta rossoblù: 3 milioni subito il resto a giugno – e preme per incassare maggior cash già ora. Per questo motivo, secondo il quotidiano, il Bologna dovrà produrre un rilancio se vorrà provare a prendere il giocatore.