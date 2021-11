Mercato – Si guarda in casa Roma, ma prima bisogna sistemare gli esuberi

Gli obiettivi, in entrata e in uscita, del mercato del Bologna

Come riportato dal Resto del Carlino, in questo momento la priorità assoluta dei rossoblù è la ricerca di un esterno destro, un sostituto di ruolo per De Silvestri: si guarda con molta attenzione in casa Roma, dove Reynolds, promettente terzino arrivato da oltreoceano, in questo momento sembra poco considerato da Mourinho; le alternative potrebbero essere Zappa del Cagliari o Berezynski della Sampdoria. Per altri eventuali colpi bisognerà attendere e capire quale sarà la situazione dei rossoblù in classifica a gennaio, se i sogni europei saranno ancora vivi e a quanta distanza. Un altro profilo che interessa non poco, sempre proveniente dalla capitale, è Charles Perez, anche lui poco considerato da Mourinho, sarebbe il sostituto ideale di Barrow. Molto dipenderà dalle uscite degli esuberi, attaccanti in particolare: Falcinelli, Santander e Van Hooijdonk non sono visti da Mihajlovic e sono in cerca di una nuova sistemazione.