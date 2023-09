Carlino – Orsolini verso la titolarità, Calafiori insidia Lucumi

A seguito della convocazione da parte di Luciano Spalletti per la nazionale italiana, Riccardo Orsolini, reduce da un rigore pesante sbagliato contro il Cagliari nell'ultima partita di campionato, è voglioso come non mai di rifarsi per ritornare ad essere il calciatore che nella passata stagione aveva segnato 11 gol in campionato.

Secondo il Carlino, infatti, Orsolini sembrerebbe prossimo al ritorno alla titolarità sulla fascia destra contro il Verona al Bentegodi (Motta ha inoltre confermato il fatto che continuerà ad essere lui il rigorista designato), mentre vi sarà il ballottaggio tra Ndoye e Karlsson sulla fascia sinistra per completare il tridente con Zirkzee. Anche Freuler sembrerebbe destinato alla titolarità a centrocampo, forte del suo ottimo stato di forma dimostrato durante gli impegni con la nazionale svizzera, e ad affiancarlo saranno Ferguson e uno tra Aebischer e Moro. È però la difesa a rappresentare un nodo cruciale, in quanto Lucumi potrebbe essere in ritardo di condizione dopo la nazionale e ad insidiarlo sarebbe proprio Calafiori, desideroso come non mai di dimostrare il proprio valore. Non riuscirà inoltre a recuperare Saelemaekers, in quanto è ancora alle prese con la distorsione alla caviglia sinistra e il suo rientro in squadra è previsto contro il Napoli.