Carlino – Orsolini alla ricerca della titolarità, Garcia senza Rrahmani

Infatti, secondo il Carlino, per quanto l'esterno belga rappresenti una soluzione importante grazie alla sua duttilità, sarà nel vivo del ballottaggio con Ndoye, Orsolini e Karlsson per affiancare Zirkzee in attacco. Risulteranno cruciali anche il ballottaggio Aebischer-Moro per la mediana di centrocampo e quello tra Posch e De Silvestri per la fascia destra. Per Rudi Garcia invece la situazione non è rosea, in quanto Rrahmani, già infortunato contro il Genoa, ha avuto una ricaduta contro il Braga in Champions League e non potrà dunque essere a disposizione del tecnico francese, che sarà costretto a correre ai ripari con Ostigard per affiancare Juan Jesus, anche se non esclude la possibilità di iniziare ad impiegare Natan. Per il resto, gli altri titolari di entrambe le squadre, se si esclude un ballottaggio tra Politano e Raspadori per l'attacco del Napoli, dovrebbero essere confermati in vista di domenica.