Carlino – Offerte per Santander dal Paraguay e dalla Serie B

Offerte per Santander, ma potrebbe restare

Tra i possibili partenti c'è anche quel Federico Santander che si è rilanciato a Reggio Emilia con il gol del tre a zero al Sassuolo. Il paraguaiano non è mai stato visto da Sinisa Mihajlovic come vice Arnautovic, ma i 20 minuti del Mapei Stadium possono cambiare le sorti del girone di ritorno. Il tecnico vorrebbe un innesto dal mercato, ma Santander ha ancora contratto fino a giugno con circa 500 mila euro da percepire e potrebbe decidere di restare fino a scadenza. Su di lui, comunque, ci sono un paio di squadre in Paraguay e un paio di squadre in Serie B.