Carlino – Napoli e Roma si defilano per Pulgar

Aumentano i segnali incoraggianti anche sul mercato in uscita per i rossoblu: con il Napoli pronto ad accogliere Elmas e la Roma forte su Veretout, il Bologna potrebbe ufficialmente depennare le connazionali dalla corsa per Erick Pulgar. Sul cileno resta però forte l’interesse del Milan, che sta valutando anche piste alternative, Seri e Moro (quest’ultimo interessa anche ai felsinei) i preferiti dei rossoneri, una situazione da monitorare, come quella di Siviglia e Villareal, sempre alla finestra per il centrocampista.

In uscita invece Adam Nagy, il Lecce è pronto ad affondare il colpo per l’ungherese anche se il giocatore vorrebbe giocarsi la sua ultima chance sotto le Due Torri, il Bologna cercherà di convincerlo a partire, magari solo in prestito.