Carlino – Motta, dalla Francia si fa sotto il Lione

Il Lione avrebbe sondato Thiago Motta. Non per la prossima stagione ma per un subentro in corsa a Laurent Blanc ormai al capolinea. Il club francese sarebbe pronto ad un conguaglio economico verso il Bologna per liberare Motta, un po' come fatto l'anno scorso dal Chelsea con Potter, ma secondo l'Equipe il tecnico rossoblù si sarebbe negato. No di Motta al Lione, dunque, esattamente come un no sarebbe stato recapitato Gallardo e dallo stesso Potter, entrambi sondati per la panchina. Al Bologna offerte sul tavolo non ne sarebbero arrivate, sostiene il Carlino, ma può riprender quota il tormentone sul rinnovo di contratto che per ora Motta ha messo in stand by. Il tecnico sarà sicuramente corteggiato dal mercato anche per la prossima stagione, ma per ora ha altre priorità lavorative e sono quelle soprattutto di campo per costruire un Bologna credibile per la parte sinistra. A ottobre o novembre si potrebbe riparlare di rinnovo, ma rischia di diventare un tormentone.