Carlino – Mihajlovic chiede mediano, difensore centrale e punta

Altre tre pedine sarebbero le richieste di Sinisa

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, Sinisa Mihajlovic avrebbe chiesto un centrocampista, un difensore centrale e un'altra punta. Ma per fare operazioni in entrata servirebbe una cessione e per ora non si profila all'orizzonte. Tomiyasu è rimasto ai box nelle prime due gare dell'Olimpiade e il Tottenham attende di capire le sue condizioni prima di tentare l'assalto decisivo. In entrata si prova a chiudere per Theate, pronta una offerta da 7 milioni ma l'Ostenda li vuole tutti e subito, mentre il Bologna spera in un prestito con riscatto. Per il centrocampo piacciono Berggren e Pobega, in attacco proposti Cutrone, Keita, Cabral e Pepi.