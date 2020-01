Carlino – Mercato in uscita: occhi puntati su Santander e Mbaye

Il mercato in entrata non chiude la sessione invernale del Bologna. C’è anche qualche profilo che potrebbe lasciare Casteldebole. Tra questi Ibrahima Mbaye, per cui si è fatto avanti il Genoa. Davide Nicola è appena arrivato sulla panchina del Grifone, ed ha indicato il terzino senegalese come primo rinforzo per il reparto difensivo. Il classe 1994 è un suo pupillo, poiché lo ha fatto esordire a Livorno e lo aveva cercato anche ai tempi del Crotone. Il Bologna sembra intenzionato a trattenere il ragazzo, che comunque non è un titolare. Se il Genoa dovesse fare sul serio, allora il Bologna avrà prima bisogno di trovare un sostituto per Mbaye: la Roma, ad esempio, sta cercando un acquirente per Bruno Peres, appena rientrato dal prestito al Recife. I rossoblu avevano sondato l’ex Torino un anno fa, ma ora le cose sono cambiate. Palla comunque al Grifone, con il Bologna che attende senza fretta.

