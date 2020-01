Carlino – Mercato in stand-by: Paz bloccato, e Bonifazi?

Manca poco più di una settimana alla chiusura del mercato invernale: alle ore 20 del 31 gennaio le trattative dovranno essere ultimate. Il Bologna cerca ancora il profilo giusto da regalare a Mihajlovic per rinforzare la difesa: deve essere di talento, ma soprattutto giovane. Ecco perché i rossoblu hanno già scartato l’opzione Dragovic: costa 8-9 milioni di euro, troppo secondo la dirigenza felsinea per un ragazzo di 28 anni. Profilo interessante sarebbe stato Dimarco, ma l’Inter pretende un prestito secco ed il Bologna offre un diritto di riscatto: il terzino andrà al Verona.

Occhi puntati dunque su Bonifazi, considerando anche che lo staff medico rossoblu conta di rimettere in campo Dijks per metà febbraio. Il difensore del Torino è molto vicino alla Spal, ma su di lui ci sono anche Sassuolo e Fiorentina: il Bologna, per il momento, non può far altro che aspettare il momento più opportuno per inserirsi nella trattativa. Se ne riparlerà comunque la prossima settimana: ad oggi i rossoblu lasciano l’idea in stand-by. Intanto, a causa dei ripetuti infortuni nel reparto difensivo, il Bologna è costretto a trattenere Paz, l’unico che sembrava poter partire a gennaio: il centrale argentino dovrà infatti esser in campo anche sabato pomeriggio a Ferrara.

Fonte: “Carlino”