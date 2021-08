Carlino – Le due strategie per arrivare a Theate

Si cercherà prima di piazzare gli esuberi, altrimenti si procederà con i pezzi da novanta

Attorno alla cessione di questi otto calciatori ruota l'affare Theate: come riporta Il Resto del Carlino in edicola questa mattina, riuscire a farli partire consentirebbe di allestire un piano B per arrivare al difensore centrale dell'Ostenda. Ricordiamo che la dirigenza rossoblù ha tempo 7-10 giorni per non perdere la priorità acquisita con il club belga per il 21enne, per questo non è semplice pensare di liberarsi di tutti questi esuberi in così poco tempo. Probabili per loro partenze in prestito, magari con riscatti a obiettivi, ma ad essere onesti pensare di reperire contanti da giocatori fuori dal progetto non sarà facile. L'alternativa è ricorrere al piano A, e quindi privarsi di uno dei titolari che hanno mercato: pensiamo a Tomiyasu e Orsolini, con il primo su cui il Tottenham non sembra voler mollare la presa.