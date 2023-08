Carlino – Le bordate di Motta: a Utrecht segnato un rapporto

Tuoni e fulmini contro il Bologna da parte del tecnico che ha chiesto, in modo duro e fermo, rinforzi in vista del via ufficiale della stagione. A rischio anche la competitività del Bologna in massima serie. Motta ha chiesto di dare seguito a ciò che chiede la gente dopo 14mila abbonamenti, dopo i 54 punti e l'entusiasmo riacceso di nuovo, ma stavolta ha scelto la linea delle picconate dopo i primi avvertimenti dopo le amichevoli in Pusteria. Appelli durissimi per rinforzare il gruppo, una necessità per lui, per la gente e anche per i giocatori stessi che avranno bisogno di stimoli e concorrenza interna. Durissimo su alcune pedine, quasi come avvertimenti: Orsolini non sappiamo se e quando ritornerà, Barrow è meglio che dimostri le sue qualità altrove, alcuni dei punti salienti del Motta pensiero che sono propedeutici ad una schietta richiesta di chiudere il mercato in entrata. Ci sarà un prima e un dopo Utrecht. 'Lo sfogo di Koningsweg resterà negli annali. E negli annali Motta di sicuro non sarà registrato come un aziendalista' chiosa Vitali.