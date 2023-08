Carlino – Le bocciature di Barrow e Van Hooijdonk condiziano le strategie

Dopo la sfuriata di Lecce, tornano ad essere incrinati i rapporti interni nel Bologna? Di sicuro la società è spiazzata dalle parole del tecnico ieri dopo l'amichevole con l'Utrecht, soprattutto perché per ora sono stati investiti 20 milioni tra i riscatti di Moro e Posch e gli innesti di Beukema e El Azzouzi: il club rossoblù è quella con il disavanzo più alto della Serie A. Milan e Inter sono in tournée senza il portiere, l'esempio del Carlino, Sassuolo, Udinese, Torino e Fiorentina, hanno più venduto che comprato. Motta invece vorrebbe un restyling più profondo. Si parte da Lykogiannis che non è nemmeno provato terzino, poi c'è Barrow che è stato messo alla porta da Motta e poi pure Van Hooijdonk escluso sia da Valles sia dalla tournée in Olanda. Scelte che condizionano il club nelle strategie perché c'è il rischio di non riuscire ad incassare il massimo possibile. Ma sui rinforzi il Bologna garantisce che completerà la squadra, ma i tempi saranno quelli del club.