Carlino – Kyria-Vignato-Bajrami: Bologna, che intrigo

Lo scambio che sembrava fatto e imbastito tra Sassuolo e Bologna per Georgios Kyriakopoulos e Emanuel Vignato rischia di saltare. E' successo che ieri mattina Sartori e Rossi hanno trovato un accordo, ma nel pomeriggio l'assalto Bournemouth a Traore, che sarà ceduto a oltre 20 milioni, ha fatto cambiare i piani ai neroverdi che hanno deciso di svincolare le due operazioni. Di fatto, il Sassuolo ha chiesto 500mila euro di prestito oneroso al Bologna. Per quale motivo? Perché i neroverdi devono prelevare Zortea, il sostituto di Kyriakopoulos, dall'Atalanta per la stessa cifra. Il Bologna ha risposto picche e la situazione, per ora, non si è sbloccata. In tutto questo, l'agente di Vignato si è mosso in questo incastro perché se l'Empoli cedesse Bajrami al Sassuolo come rimpiazzo di Traore poi ci sarebbe modo di portare Vignato in Toscana.