Carlino – Kristiansen si è preso il Bologna: assist, corsa e personalità

L'impatto di Victor Kristiansen (20 anni) contro il Cagliari è sotto gli occhi di tutti e non soltanto per l'assist per il pareggio di Zirkzee (21), per il rigore procurato - e poi sbagliato da Orsolini - e per il tiro con cui ha propiziato il gol decisivo di Fabbian (20), ma anche e soprattutto per la fase difensiva che non l'ha mai visto in sofferenza contro un cliente scomodo come Nandez e nemmeno contro i subentati Zappa, Di Pardo e Azzi nella ripresa.

L'esterno danese era già nel mirino del Bologna a gennaio, quando era stato strappato dal Copenaghen per approdare al Leicester, con i rossoblù costretti a ripiegare su Kyriakopoulos. Sartori e Di Vaio non avevano mai mollato la presa e già a metà luglio avevano deciso di riprovarci a seguito della retrocessione delle "Foxes" in Championship, per poi assicurarsi le sue prestazioni con la formula del prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto fissato a circa 15. A sorprendere, però, è il fatto che abbia sfornato questa prestazione di grande corsa e personalità nel match di sabato anche senza essere ancora fisicamente al top. Secondo quanto riportato dal Carlino, infatti, il danese non giocava titolare addirittura dall'8 maggio scorso, contro il Fulham, mentre le sue ultime apparizioni con la nazionale risalgono a metà giugno (16 giugno con l'Under 21 e 19 con la nazionale maggiore, quest'ultima che ha visto il suo debutto per soli sei minuti da subentrato). In Inghilterra aveva totalizzato appena un assist in 14 minuti, mentre contro il Cagliari si è fatto bastare la prima partita per essere decisivo e per convincere Thiago Motta che vale la pena farlo crescere per non rimpiangere l'addio di Cambiaso.