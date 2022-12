Carlino – Il mercato non decolla

'Sondaggi contatti e lavoro di scouting, in casa Bologna, proseguono. Ma per ora il mercato non decolla e resta vincolato alle uscite di Sansone, Vignato e Kasius ' scrive Marcello Giordano sul Resto del Carlino.

Anche il quotidiano sottolinea ieri la presenza di Marco Di Vaio a Firenze per l'amichevole della Fiorentina con il Club Always Ready (finita 9-0) per vedere Maleh e Terzic. Ma per il momento non ci sono passi avanti in un mercato ingessato dal caos Juventus e dalle tasse arretrata da versare entro dicembre, per il Bologna saranno 13 milioni. Motta è avvisato, senza uscite si potrebbe anche restare così e il mercato di gennaio, con ogni probabilità, decollerà solo nelle ultime giornate e molto sulla base degli scambi.