Carlino – Il custode Savi: “Il Dall’Ara è casa mia”

"Ho cominciato la mia avventura nel giugno 1998, è stata davvero una bellissima avventura", ha detto Maurizio in occasione di un racconto in cui riaffiorano ricordi tra i più disparati tra le giocate di Baggio, i concerti di Vasco Rossi e Cremonini, i sette presidenti avuti dal Bologna in 25 anni e soprattutto la squadra rossoblù, che ha seguito assiduamente e per la quale ha perso una sola partita, in occasione del matrimonio di sua figlia. Ha inoltre celebrato il Bologna di Carlo Mazzone, definendolo il ricordo più bello legato alla sua esperienza da custode del Dall'Ara e sottolineando l'atmosfera che si era venuta a creare per la cavalcata in Coppa UEFA. Ha infine manifestato una grande stima nei confronti del presidente Saputo, esprimendo l'atmosfera scherzosa che l'ha sempre contraddistinto in questi 25 anni di lavoro.