Carlino – Gli scout rossoblù restano, ancora in attesa Corazza

La squadra di Giovanni Sartori

Botteghi e Vinti seguiranno Sartori in questa nuova avventura, contratto triennale per il nuovo responsabile dell'area tecnica, con Arlotti, Zunino, Marchetti e Fioravanti che dovrebbero restare nella squadra scout. Marco Di Vaio, invece, potrebbe ricoprire formalmente il ruolo di direttore sportivo, sarà il braccio destro di Sartori. Ancora da decidere il futuro di Daniele Corazza, responsabile del settore giovanile. Oggi sono previsti nuovi confronti per Sartori e tra questi ci sarà proprio quello con Corazza, che attende avendo il contratto in scadenza a fine stagione ma reduce da una annata in cui tutte le squadre under hanno strappato la qualificazione ai playoff.