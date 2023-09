Carlino – Freuler attacca il Nottingham: “Una vergogna i ritardi nella trattativa”

Giovanni Sartori non le ha menzionate, ma ha parlato di trattative che si sono protratte per un mese e mezzo e che sarebbero anche potute saltare se non ci fosse stata la ferrea volontà dei giocatori di venire a Bologna. Una di queste è relativa a Remo Freuler, giunto a Bologna in prestito con obbligo di riscatto (ingaggio 1.6 milioni) in una trattativa che ha visto Nico Dominguez trasferirsi al Nottingham Forest.