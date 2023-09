Carlino – Emergenza in difesa, Posch e Lucumi k.o. per Monza

Posch ha infatti avuto un risentimento al quadricipite della coscia destra, mentre Lucumi ai flessori della coscia sinistra, e non saranno a disposizione del tecnico rossoblù almeno fino al 22 ottobre, in vista del match contro il Frosinone, se non addirittura contro il Sassuolo. Secondo il Carlino, Motta starebbe cercando una soluzione per tamponare le assenze di un reparto che ha subìto solo quattro gol in questo avvio di campionato (dietro solo all'Inter di Inzaghi, che di reti ne ha subite appena una) e dovrà anche valutare l'entità della botta alla caviglia di De Silvestri, anche se sembrerebbe essere di poco conto. Qualora De Silvestri non dovesse farcela contro il Monza, il tecnico rossoblù potrebbe optare per Calafiori al fianco di Beukema al centro della difesa, oltre che tenere in considerazione per il ruolo di terzino Saelemaekers (ruolo per il quale il Milan l'aveva acquistato quattro anni fa, per poi essere dirottato in un ruolo offensivo) e Corazza. Al momento, Motta non sembrerebbe intenzionato a passare alla difesa a 3, che non farebbe parte dei suoi piani.