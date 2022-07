Carlino – Ecco il budget per Sartori per il mercato in entrata

Il Bologna incasserà 45 milioni di euro più bonus dalle tre cessioni eccellenti di luglio, ma il budget per il mercato in entrata sarà notevolmente diverso. Di quei 45 milioni, circa 11 serviranno per saldare gli obblighi di riscatto di giocatori prelevati una estate fa, altri 15 milioni circa saranno utilizzati per saldare il fisco, per questo a Sartori dovrebbero rimanere circa 20 milioni per il mercato in entrata da qui al 31 agosto.