Carlino – Ecco il budget di mercato

Inoltre, con 12 milioni di tasse arretrate da pagare il budget a disposizione di Sartori e Di Vaio non sarà elevatissimo. Il Resto del carlino parla di 2 milioni di euro che potrebbero salire a 5 con le uscite di Kasius, Vignato e Sansone. Sono più o meno questi i parametri entro cui dovrà agire la dirigenza per ricostruire la fascia sinistra. I nomi fatti dal Carlino sono quelli di Doig (20) e Lato (24) per l’esterno di difesa, Brekalo (24), Skoras (22) e Lazovic (32) per l’ala. Ma le trattative in uscita per ora non decollano.