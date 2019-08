Carlino – Donsah si avvicina al Cercle Brugge

Il centrocampo del Bologna continua la sua rivoluzione, Nagy è andato al Bristol City, Rizzo è vicino al Livorno, mentre per Pulgar alla Fiorentina manca solo l’ufficialità, ma rimane l’impressione che il processo di mutamento che ha investito questo reparto non sia destinato a fermarsi.

Godfred Donsah, dopo aver rifiutato la Turchia e più precisamente il Gazisehir Gaziantep, si sta avvicinando al Cercle Brugge, società del massimo campionato belga. Ieri l’agente è volato in Belgio, le parti non sono distanti, ma manca ancora l’accordo sull’ingaggio, a quel punto un’offerta sarà fatta al Bologna, la sensazione è che la formula sarà del prestito con obbligo di riscatto. L’eventuale cessione di Donsah aprirebbe nuovi scenari di mercato per il Bologna perché si libererebbe un posto per extracomunitario, cosa non resa possibile dalla cessione di Pulgar poiché il giocatore è rimasto in Serie A. E non è un caso che nelle ultime ore siano emersi nomi di giocatori extracomunitari per la mediana: Santiago Ascacibar e Ibrahim Sangarè. Lo riporta Il Resto del Carlino.