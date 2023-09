Carlino – Difesa da reinventare per Motta

Dopo l’urgenza rappresentata dalla mancanza di gol in attacco, arriva un altro problema per Thiago Motta, che si ritrova a dover ridisegnare la difesa a seguito degli infortuni di Posch e Lucumi. In questo avvio di stagione, infatti, se si...

In questo avvio di stagione, infatti, se si esclude l'impiego di De Silvestri come titolare a Verona, la difesa disegnata dal tecnico rossoblù era formata da Posch, Beukema, Lucumi e Kristiansen, ma gli infortuni dei sopracitati costringerà Motta a dover correre ai ripari con mezza difesa titolare assente. Secondo il Carlino, il tecnico dovrebbe ritrovarsi ad impiegare Calafiori al fianco di Beukema e De Silvestri al posto di Posch, ma nel caso in cui De Silvestri - in condizioni precarie - non dovesse farcela contro il Monza, potrebbe essere sostituito da uno tra Corazza e Saelemaekers. Vi è inoltre il dubbio sullo stato di salute di Kristiansen, che potrebbe portare Motta ad impiegare persino Bonifazi al fianco di Beukema, dirottando dunque Calafiori sulla fascia sinistra. Nei piani di Motta rimane in ogni caso l'idea di formare una difesa con De Silvestri, Beukema, Calafiori e Kristiansen in occasione della partita di giovedì.