Carlino – Di Vaio su Motta: “Tutti vogliamo il rinnovo”

Secondo quanto riportato dal Carlino, infatti, il direttore sportivo rossoblù avrebbe confermato il fatto che vi sia apertura da entrambe le parti (società e allenatore) per proseguire il progetto, dopo che vi erano state alcune perplessità da parte del tecnico in merito ad un mercato estivo che ancora doveva sbloccarsi in entrata per garantirgli la rosa profonda tanto richiesta (ed infine ottenuta). Per Di Vaio, a rappresentare un nodo cruciale per il mercato sarebbe stato soprattutto l'acquisto di Remo Freuler, di prioritaria importanza per le sue caratteristiche tecniche per il centrocampo rossoblù e che era nel mirino della società a seguito della partenza di Jerdy Schouten. Rimangono ora da definire alcuni aspetti in merito al progetto tecnico che il Bologna e Motta intenderebbero avviare, ma traspare ottimismo affinché l'esperienza del tecnico in rossoblù possa continuare anche dopo il giugno 2024.