Carlino – Debutto in arrivo per Saputo junior nell’under-17

Il quartogenito del presidente del Bologna, classe 2007, è arrivato da Montreal ed è stato aggregato quest'estate alla squadra guidata da Denis Biavati, che un anno e mezzo fa si è consacrato come campione d'Italia della categoria under-17 e che ha già formato giovani stelle come come Rosetti, Menegazzo e Diop. Secondo quanto riportato dal Carlino, infatti, Jesse esordirebbe in occasione del derby contro il Modena in programma domani alle 14:30 al 'Cavina' di Borgopanigale. Non sembrerebbe essere però il suo debutto assoluto con l'under-17, in quanto ha già esordito, seppur in amichevole, da titolare nel match estivo contro il Sassuolo (perso 3-1), mentre contro Spal e Reggiana era subentrato dalla panchina. Viene però difficile pensare che possa partire dal primo minuto, in quanto i classe 2007 si conoscono molto bene, giocando insieme da anni. L'obiettivo per Saputo sarà infatti dunque quello di ritagliarsi più spazio possibile all'interno di una rosa in cui il gruppo è la colonna portante del progetto. I suoi 'rivali' a centrocampo sembrerebbero essere Fiaschi e Minelli, che con Di Costanza formano una mediana a tre disegnata da Biavati. In ogni caso, salvo sorprese, il padre Joey non sarà presente in tribuna per il figlio, in quanto è recentemente tornato in Canada.