Carlino – Bologna spuntato: in ritiro solo con Van Hooijdonk

Joshua Zirkzee è impegnato agli Europei Under 21 e godrà di qualche giorno di vacanza in più e Marko Arnautovic, dopo le recenti partite dell'Austria, ha fatto sapere che il suo piede non è ancora del tutto a posto. Arna sarà rivalutato al suo rientro, ma per ora si è tolto dal mercato con le sue parole a meno che tra Roma e Arabia il nome di Marko non rispunti fuori. E c'è uno Zirkzee che scalpita per giocare, lo ha dichiarato ai media olandesi dichiarandosi non completamente soddisfatto della sua prima stagione e reclama spazio o a Bologna o eventualmente anche altrove. Ecco allora che rimane il solo Van Hooijdonk, ma anche lui ha un interessamento del Nottingham Forest. 'Un Bologna spuntato - titola il Carlino - Da Zirkzee ad Arna: che rebus. Thiago parte senza gol'.