Carlino – Bologna, continua la linea verde: in arrivo Lappalainen a gennaio

Manca ancora più di un mese all’apertura ufficiale del mercato invernale, ma il Bologna si sta già mettendo avanti. In realtà aveva già cominciato quest’estate, quando – grazie all’intervento di Sabatini – aveva acquistato dal Velez il centrocampista argentino Nicolas Dominguez. Sempre con lo zampino del ds, il club rossoblu si è ripetuto su Lassi Lappalainen, decidendo però stavolta di non lasciarlo in patria ma di acquistarlo e depositarlo in Canada. Arrivato dall’HJK di Helsinki, l’esterno finlandese si è subito fatto notare ai Montreal Impact, segnando 5 gol in 11 partite.

Come riporta il “Carlino”, però, il Bologna starebbe seriamente pensando di anticipare i tempi e di farlo arrivare in Italia prima del previsto. Lappalainen avrebbe infatti dovuto rimanere in Canada fino a giugno, per poi sbarcare a Bologna dopo un intero anno di apprendistato lontano dalla sua Finlandia. Il classe 1998 sembra però già pronto, come dimostra la sua stabile presenza in nazionale maggiore. Lappalainen verrà quindi probabilmente testato a Casteldebole tra qualche settimana e, nel caso lo staff tecnico lo ritenga idoneo, verrà a tutti gli effetti integrato in rosa. L’età è dalla sua parte, ed anche il ruolo: la sua posizione preferita è infatti quella di esterno alto a sinistra, dove al momento al Bologna manca la riserva di Sansone. Oltre a Dominguez e – magari – ad Ibrahimovic, dunque, Lappalainen potrebbe essere l’altro regalo di Natale per Mihajlovic.