Carlino – Beukema in Italia per le vacanze: possibili contatti nei prossimi giorni

Come riporta il Resto del Carlino, il club olandese aveva chiesto 10 milioni più bonus per il centrale 24enne, quando sia Atalanta che Bologna si erano fatte avanti questo inverno. Ora il ragazzo ha annunciato con un post sui social che trascorrerà le vacanze in Italia. Questo non escluderebbe eventuali colloqui in questi giorni con le due società. In questo momento i bergamaschi sembrano essere in vantaggio. Proprio per questo motivo, il Bologna sta seguendo altre piste per la difesa: tra i profili che interessano ci sono Sarr del Chelsea e Diomandé del Lione.