Carlino – Bernardeschi piace, l’ingaggio è proibitivo

'Ogni estate si porta dietro la sua suggestione. E quella del 2023, per il Bologna, potrebbe essere rappresentata da Federico Bernardeschi' scrive Marcello Giordano.

Per il Resto del Carlino l'operazione è però molto complicata, quasi impossibile. Non viene lasciato molto spazio ai sogni. Bernardeschi vuole certamente tornare in Italia dopo l'esperienza al Toronto e con relativa recente espulsione, così il Bologna ne ha parlato ma i parametri economici sono proibitivi. L'ingaggio di Bernardeschi è di quattro milioni di euro e il Bologna ha fissato il nuovo tetto a 1.5, ecco perché appare tutto molto difficile. Il giocatore è di sicuro valore e ancora relativamente giovane, 29 anni, nel suo palmares 3 scudetti, 2 Coppe Italia, 2 SuperCoppe italiane e un Europeo con la nazionale, ma dall'ambiente rossoblù filtra l'aria di suggestione difficilmente realizzabile.