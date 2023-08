Carlino – Arna, addio vicinissimo

Marko Arnautovic è ad un passo dal dire addio al Bologna . Il Resto del Carlino in edicola oggi definisce l'attaccante austriaco "con un piede e mezzo fuori dall'uscio di Casteldebole, pronto ad infilare entrambi nella nuova casa nerazzurra".

Oggi è previsto il confronto decisivo tra le dirigenze dei due club, ma già nella serata di ieri un principio di accordo è stato trovato dopo il rilancio dell'Inter, che dai 3,5 milioni di euro dell'offerta iniziale è salita a 8 milioni più 2 di bonus, 10 complessivi quindi. "Per il Bologna lasciar partire Arnautovic a Ferragosto significherebbe due cose: avere già in tasca, o almeno in testa, il nome del sostituto e nel frattempo investire di un enorme carico di aspettative, forse perfino eccessivo, l’erede designato Zirkzee", scrive il quotidiano.