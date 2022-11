Canovi: “Motta può diventare tra i primi cinque allenatori al mondo”

Thiago Motta ha risollevato il Bologna con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. I diciannove punti in classifica sono manna dal cielo dopo che i rossoblù per diverso tempo erano stati in quartultima posizione ad un passo dalla zona retrocessione. Il neo tecnico ha raddrizzato la situazione dopo un inizio complicato, primo mese difficile e con polemiche, e ora si spera in una seconda parte di stagione convincente.