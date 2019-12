Calciomercato – Il Bologna pensa in prospettiva, accordo raggiunto per Vignato

Si muove anche in ottica futura il Bologna, non solo difesa quindi per la squadra di Mihajlovic che si appresta ad accogliere un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il nome è quello di Emanuele Vignato, promettente esterno offensivo classe 2000 proveniente dal Chievo e con già diverse presenze in Serie A.

Il Corriere di Bologna parla di un accordo raggiunto tra le due società e che si aggirerebbe intorno ai 4 – 5 milioni di euro. Il giocatore tuttavia non raggiungerà da subito i nuovi compagni ma si aggregherà al gruppo solo dalla prossima stagione.