Calciomercato Bologna – Tutte le operazioni

Il Bologna chiude il suo mercato con l'arrivo di due difensori, due attaccanti e un portiere - tra le operazioni principali - e perde Takehiro Tomiyasu, oltre ai veterani svincolati o lasciati partire. Danilo dietro viene sostituito da Bonifazi e Theate (circa 6 milioni ciascuno in prestito con obbligo) mentre Palacio lascia per far posto ad Arnautovic (3 di cartellino, 2.8 di ingaggio all'anno) con l'operazione Van Hooijdonk a supporto a parametro zero. In porta Bardi prende il posto di Da Costa, svincolato, e di Ravaglia ceduto in prestito al Frosinone. Resta l'ultima cessione, ovvero Tomiyasu, si parla di poco meno di 20 milioni di euro, ufficialmente non sostituita anche se il Bologna si presenta ai nastri con 8 difensori: De Silvestri e Mbaye a destra, Dijks e Hickey a sinistra, Bonifazi, Medel, Soumaoro e Theate come centrali.